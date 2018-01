'Crea la tua strada', concluso percorso formativo a Majorana

Obiettivo raggiunto quindi quello del progetto, primo nel suo genere tra le scuole della lucchesia, rivolto agli studenti interessati dal percorso di alternanza scuola-lavoro: promuovere nei confronti dei giovani il senso di iniziativa e lo sviluppo dello spirito imprenditoriale. Le classi del liceo Majorana coinvolte nel progetto sono state due per un totale di circa 40 studenti. Le nuove idee imprenditoriali sono state illustrate dagli studenti delle due quinte classi coinvolte, stamani (24 gennaio) alla presenza di Luigi Lippi, preside del liceo, Claudio Romiti, consigliere delegato di Formetica e vice Direttore di Confindustria Toscana Nord, e Catia Abbracciavento per l’Ufficio scolastico.

Affiancati da Claudio Lezzoni, formatore e trainer coach, specializzato nello sviluppo delle risorse umane all’interno delle organizzazioni, dal consulente Daniele D’Amato che ha seguito i ragazzi nella stesura del business plan, e da Maria Grazia Lucchesi docente con esperienza nell’attività di supporto e accompagnamento alle creazioni di impresa, gli studenti hanno ascoltato anche le testimonianze nel mondo imprenditoriale in relazione all’avvio di un’azienda. Una tra tutte quella del giovane imprenditore Pierluigi Rumbo, fondatore e amministratore delegato di Alpipan, azienda di Altopascio che produce dal 2004 per conto di grandi marchi nazionali gluten free. Gli studenti hanno anche avuto l’opportunità di visitare alcune realtà di eccellenza del territorio come quella rappresentata dal Polo tecnologico lucchese.

“La collaborazione triennale con Formetica, agenzia formativa di Confindustria Toscana Nord - dichiara il dirigente del liceo Majorana, professor Luigi Lippi – ha consentito agli studenti non solo di condurre un’esperienza di impresa simulata particolarmente originale, ma anche di intraprendere un percorso di consapevolezza sulle prospettive occupazionali e in generale di orientamento universitario. L’alternanza scuola lavoro è un valore aggiunto per ogni studente. Il partenariato ha costituito una starter grazie al quale si stanno costruendo ulteriori sinergie ampiamente diversificate su tutto il territorio di riferimento, un’opportunità preziosa a cui va il ringraziamento di tutta la comunità scolastica”.

“Siamo soddisfatti di aver ottenuto questi risultati – afferma Claudio Romiti, consigliere delegato di Formetica e vice direttore di Confindustria Toscana Nord – e di aver coinvolto i ragazzi nella realizzazione di questo progetto dedicato alla creazione simulata di realtà imprenditoriali, attraverso lo sviluppo delle capacità personali, il lavoro di squadra e il problem solving. È interessante il fatto che i ragazzi siano stati capaci di progettare nuove imprese partendo proprio da loro esigenze e dalle loro esperienza di giovani. Siamo convinti che il canale dell’alternanza scuola lavoro, se utilizzato in maniera concreta così come è successo con Crea la tua strada”, possa essere uno strumento valido per porre i giovani a diretto contatto con l’attività aziendale e con la materialità del “fare”, renderli più consapevoli delle opportunità offerte dal nostro territorio, e, più in generale, per avvicinare le imprese al mondo della scuola”.

Gli studenti presenti stamani hanno illustrato i due business plan relativi alle attività imprenditoriali ideate: una riguardante la produzione di megliette personalizzabili in pochi minuti con l’utilizzo di una stampante laser con l’ausilio di un’applicazione scaricabile sul proprio smartphone; l’altra riferita alla realizzazione di un locale, un fast food con attività ludiche e musicali, dedicato ad un target giovanile del territorio lucchese.

Claudio Tanteri