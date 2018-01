Montagna, iniziative del Sast per prevenzione incidenti

Domenica 21 gennaio, nell'ambito dell'iniziativa Sicuri sulla neve, il Soccorso alpino e speleologico presidierà il territorio toscano con una serie di iniziative in tema di prevenzione e divulgazione, anche a Lucca. I frequentatori della montagna in veste invernale, si spiega, potranno ricevere informazioni e assistere a prove pratiche e dimostrative al fine di approfondire le proprie conoscenze per una corretta frequentazione dell'ambiente montano.