Ingressi illegali di stranieri, raffica di arresti

La polizia di Pistoia sta eseguendo, anche in provincia di Lucca oltre che nelle province di Pistoia, Prato, Pisa e Roma 19 ordinanze di custodia cautelare (una in carcere, 18 ai domiciliari) e 5 misure interdittive, emesse dal gip di Pistoia, a carico di altrettante persone accusate, a vario titolo, di reati quali il procurato ingresso illegale e l'agevolazione della permanenza nel territorio dello Stato di più di 200 stranieri, in prevalenza provenienti dal Pakistan, corruzione, violazione del segreto d'ufficio, traffico di influenze illecite, riciclaggio, truffa ai danni dello Stato, falso ideologico e materiale, furto, omissione di atti d'ufficio e cessioni di sostanze stupefacenti.

Tra i destinatari delle misure, si spiega in una nota, anche impiegati pubblici e liberi professionisti. Altre 240 persone sono state denunciate in stato di libertà nell'ambito dello stesso procedimento. Nell'esecuzione delle misure cautelari, coordinata dal Servizio centrale operativo della polizia, hanno collaborato anche la squadra mobile di Prato, il reparto prevenzione crimine Toscana e due unità cinofile con cani antidroga provenienti da Firenze e da Bologna.Maggior particolari sull'inchiesta saranno forniti nel corso della conferenza stampa convocata per le 11 in questura a Pistoia.(notizia in aggiornamento)