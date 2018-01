Quattro feriti in uno scontro frontale sulla Bretellina

Quattro feriti, per fortuna nessuno in gravi condizioni, e traffico paralizzato. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi (22 gennaio) sulla Bretellina di San Michele in Escheto, attorno alle 16,20. Nello scontro frontale laterale tra due auto sono rimasti feriti tutti gli occupanti: una volta ricevuto l'allarme il 118 ha inviato sul posto tre ambulanze che si sono occupate di soccorrere i feriti e trasportarli al pronto soccorso del S. Luca. Nessuno di loro versa in condizioni gravi: sono stati condotti in ospedale con il codice giallo.