Il tenore Voleri torna al Pucciniano dopo l'infortunio

"L’incidente dell’agosto 2015, che entra purtroppo a far parte di una lunga letteratura di incidenti in 'corso d’opera' - ha dichiarato il presidente della Fondazione Alberto Veronesi - è stato per la Fondazione un'ulteriore motivazione a vigilare sulla corretta applicazione di tutte le misure di sicurezza soprattutto in palcoscenico ritenuto nel settore dello spettacolo certamente l’ambiente più a rischio per la sicurezza del personale artistico e tecnico che opera sullo spazio scenico".

Il presidente Veronesi ha poi voluto sottolineare l'impegno nel riportare il maestro Voleri a calcare di nuovo il palcoscenico di un teatro che ama in modo particolare. "Marco Voleri - ha proseguito Veronesi - sarà con noi per il Festival Puccini 2018 e vestirà a Torre del Lago i panni di Goro in Madama Butterfly. Sarà anche protagonista nei ruoli di Spoletta e Pang nella tournée che il Festival Puccini farà la prossima estate a Savonlinna, in Finlandia, mettendo in scena due produzioni Tosca e Turandot".

"È stata per me una grande emozione varcare di nuovo, dopo due anni, l’ingresso di questo teatro a cui sono molto legato - ha detto il tenore -. Qui ho debuttato nel 2005 e fino al 2015 ho più volte calcato il palcoscenico del mio autore preferito, Puccini. Vorrei cogliere il lato positivo di questa vicenda. Sono stati due anni difficili ma oggi sono felice di essere qui e parlare solo del lato positivo di questa vicenda, ovvero poter prendere atto dell’impegno della fondazione, che vorrei considerare un esempio nel panorama delle istituzioni, nel dimostrare affetto e attenzione nei confronti di una persona che ha avuto un infortunio sul lavoro. Non capita purtroppo tutti i giorni di incontrare tanta attenzione e vedere che al di la del risarcimento economico l’impegno del datore di lavoro nel dare alla vittima dell’infortunio quello che io considero in assoluto il più importante, il riconoscimento morale. Sono quindi felice ed emozionato e grato alla fondazione per aver deciso di propormi un impegno artistico triennale che mi vedrà protagonista degli spettacoli del cartellone del Festival Puccini e delle tournèe internazionali".

In rappresentanza di Assolirica, Saverio Bambi che, a nome dell’associazione, si è congratulato per l’impegno della Fondazione Festival Pucciniano nei confronti di Marco Voleri. "L’incidente - ha detto Bambi - pone ancora una volta il problema della criticità del palcoscenico, sul quale possono essere vittime di incidenti gli artisti che non hanno purtroppo ancora copertura Inail e pone il problema della mancanza di coperture assicurative in molti altri teatri".