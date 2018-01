Lavatrice abbandonata sulle sponde del Serchio

La maleducazione non ha limiti. E allora capita di trovare, anche in zone di pregio come le sponde del Serchio, rifiuti di ogni genere. In questo caso la segnalazione di un nostro lettore arriva da Sesto di Moriano, dove ad essere abbandonata è stata una lavatrice usata. Un oggetto che è stato più difficile, con tutta probabilità, trasportare fino a quel punto che alla stazione ecologica più vicina. E, per chi volesse, Sistema Ambiente ritira anche gli ingombranti, e gratuitamente, a domicilio.