Bottiglie incendiarie contro una casa e un benzinaio

Caccia al malvivente in bicicletta che nella serata di oggi (1 febbraio) ha appiccato il fuoco in due distinti punti della città, utilizzando due rudimentali molotov con cui ha appiccato le fiamme. Nell'attacco incendiario ha preso di mira prima un distributore di benzina di S. Anna dove ha provocato un principio di incendio, poi si è diretto in centro e ha centrato con una seconda bottiglia incendiaria il portone di una casa in via Michele Rosi nel rione dei Borghi. Lo scoppio ha subito allertato i proprietari della casa che si sono affacciati alla finestra e hanno visto la scia di fuoco che aveva occupato la strada e una macchia nera sul campanello e sul muro esterno.