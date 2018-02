Rischio di gelate sulle strade, lunedì scuole aperte

Aria molto fredda di origine siberiana affluisce sulla nostra penisola con possibili episodi di neve debole in pianura nella giornata di oggi. Continuano quindi anche in Toscana le condizioni favorevoli a nevicate sparse fino a bassa quota, più frequenti sull'Appennino e sulle zone centrali e meridionali della regione: tendenza ad attenuazione dei fenomeni dalla sera. La Sala operativa della protezione civile regionale ha pertanto rimodulato il codice giallo emesso nei giorni precedenti per vento fino alle 20 di lunedì, e per neve - solo per le zone appenniniche e meridionali - fino alle 24 di lunedì.

In provincia di Lucca non sono previste criticità particolari. Il rischio adesso è costituito dal ghiaccio e dal pomeriggio di oggi sono in azione i mezzi spargi sale per evitarne la formazione nel corso della notte. I Comuni invitano comunque alla prudenza e informano che domani le scuole saranno regolarmente aperte.

Domani neve a bassa quota su Appennino (versanti emiliano-romagnoli) e Amiata. Inoltre sia oggi che domani sono previsti venti di grecale su tutta la Toscana, anche con raffiche localmente forti: fino a 60-80 km/h sull'Arcipelago, fino a 50-60 km/h nell'interno e fino a 80-90 km/h sull'Appennino.

Oggi e domani previsti mari molto mossi al largo o temporaneamente agitati.

In provincia di Lucca la Prefettura ha vietato la circolazione ai mezzi pesanti con massa superiore alle 7, 5 tonnellate dalle 22 di oggi (25 febbraio) fino a successiva comunicazione a seguito della riunione di oggi pomeriggio a Palazzo Ducale in relazione alle difficili condizioni atmosferiche e alle possibili nevicate previste in nottata su alcune zone della Toscana.

Dalle 22 è vietato il transito ai mezzi sopra le 7,5 tonnellate limitatamente a quelli con destinazione verso le province di Pistoia, Prato e Firenze. Sono esentati dal divieto i mezzi dedicati al trasporto di persone, di carburante, di merci deperibili e animali vivi, purché muniti di gomme termiche o catene da neve.

Le Forze di Polizia statali e locali provvederanno a dare attuazione dell'ordinanza della Prefettura anche attraverso i presidi di vigilanza sugli accessi ai caselli autostradali, nonché di altre arterie viarie sul territorio provinciale.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo. Il consiglio valido per i prossimi giorni è comunque quello di tenersi informati sull'evoluzione del meteo in regione.