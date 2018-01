L'evoluzione dell'universo, conferenza alla Croce Verde

Moderatore della conferenza sarà il lucchese Luca Pagani, giovane ricercatore di antropologia molecolare all'università di Padova, con esperienza di ricerca a Cambridge e in Estonia.Tutta la cittadinanza è invitata a questo evento di alto livello, patrocinato da Comune e Provincia di Lucca., epistemologo, è professore ordinario di Filosofia delle Scienze Biologiche presso l’Università di Padova. Autore di numerose opere, collabora regolarmente con riviste e quotidiani, tra cui Corriere della Sera, Le Scienze, Micromega. È impegnato in numerosi progetti internazionali per la comunicazione della scienza.dirige il laboratorio di Neurofisiologia nel dipartimento di fisica della Scuola Normale a Pisa, dove coordina gli studi sulla capacità del sistema nervoso di modificare e potenziare le connessioni tra i neuroni, in condizioni fisiologiche e patologiche, in particolare nell'epilessia monogenica e nella sindrome di Rett., lucchese, laureato alla Scuola Normale Superiore di Pisa, è ricercatore di antropologia molecolare all'università di Padova. Ha lavorato come biologo molecolare a Cambridge e come ricercatore senior in genetica di popolazioni umane all'Estonian Biocentre di Tartu in Estonia.