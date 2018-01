"Nata per mare", si presenta il libro su Maria Luisa Carlotta di Borbone

Nata per mare. Proseguono con la presentazione del libro di Simonetta Simonetti dedicato alla figlia di Maria Luisa di Borbone, le iniziative dell’associazione Napoleone e Elisa: da Parigi alla Toscana per il bicentenario dall’insediamento della duchessa Maria Luisa di Borbone a Lucca (1817-2017). L’appuntamento è mercoledì (24 gennaio) alle 17,30 nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca in piazza San Martino, a ingresso libero, con l’autrice, per conoscere la biografia della figlia della sovrana che ha governato Lucca dopo Elisa Bonaparte Baciocchi e la cui vita è stata profondamente segnata dalle decisioni politiche di Napoleone.

Dopo i saluti istituzionali sono previsti gli interventi di Roberta Martinelli, presidente dell’associazione Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana, Rosalia Manno Tolu, presidente dell’associazione Archivio per la memoria e la scrittura delle donne di Firenze e Anna Scattigno, del dipartimento di Storia dell’Università degli Studi di Firenze.Nata per mare è un saggio che ricostruisce, attraverso le lettere, la vita di Maria Luisa Carlotta di Borbone-Parma, principessa d'Etruria, principessa di Sassonia, nata sulle onde del mare sulla nave diretta a Barcellona il 2 ottobre 1802 e morta a Roma il 18 marzo 1857. A sette mesi di vita perse il padre; a sei anni, occupata da Napoleone la Spagna, seguiva in esilio la madre a Marsiglia; a sette, divisa dal fratellino venne, sempre da Napoleone, tenuta prigioniera in un Monastero a Roma. Fu liberata solamente nel 1814 da Murat. Luisa Carlotta aveva allora dodici anni.“La scoperta dei carteggi epistolari – spiega Simonetta Simonetti - offre una lettura singolare, intima, fragile, di una ragazza che nella prima metà dell'Ottocento a Lucca cerca la propria libertà. È una delle tante storie di donne 'scomposte', inadeguate per intimi desideri e costrette a seguire, per vivere, regole e comportamenti che la società esige da loro. Ma è anche la storia di un rapporto madre-figlia che cerca di delinearsi nel corso del lavoro, un rapporto non semplice da ambo i lati ma, come sempre accade, il periodo dell’infanzia, come si è vissuto e con chi si è vissuto sarà determinante nella vita adulta”.Simonetta Simonetti, lucchese, socia della Società Italiana delle storiche e dell'associazione Scritture femminili, ha scritto molti saggi e libri sul mondo femminile, su donne famose e non. Si occupa da anni di storia di genere anche con progetti e percorsi didattici nelle scuole superiori e con il censimento delle scritture femminili negli archivi di Massa, Pontremoli, Diocesano di Massa e di Sarzana.Prosegue intanto il percorso olfattivo Il Naso e la Storia, l’esposizione sensoriale dedicata a Elisa Bonaparte Baciocchi e Maria Luisa di Borbone aperta a ingresso libero nelle stanze del Teatro di Elisa (Palazzo Ducale) tutti i martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 con l’ultimo ingresso mezz’ora prima dell’orario di chiusura e con visite guidate ogni ora. Apertura con visite alle 15, 16 e 17 anche domenica prossima 21 gennaio, in occasione del marcato dell’antiquariato. Le iniziative del bicentenario dell’arrivo di Maria Luisa di Borbone a Lucca sono sostenute dal Comune di Lucca, dalla Provincia di Lucca, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, dall’Officina profumo-farmaceutica di Santa Maria Novella e realizzate dall’associazione Napoleone e Elisa: da Parigi alla Toscana.