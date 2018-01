'365 giorni', a Lucca la mostra di Emmanuelle Potier

Dell’artista francese, che vive e lavora anche in Toscana, l’associazione Terzopiano presenta il libro e la mostra 365 Giorni, aperta al pubblico fino al 12 di febbraio. Il libro si presenta come un insieme di 365 dipinti che formano il panorama pittorico di un intero anno, l’anno 2015, vissuto dall’artista. “Tutto è cominciato come un gioco: tutti i giorni, accendere la radio durante il tragitto verso l’atelier e farsi ispirare dalla prima notizia che si sente per farne un piccolo dipinto”. Ogni giorno, per 365 giorni, pittura e attualità si legano tra loro fino a diventare un gioco appassionante che crea quasi dipendenza. L’artista diventa un messaggero che crea e unisce dipinti e associazioni di idee. L’opera è destinata non solo a esperti e appassionati di pittura e giornalismo, ma è rivolta a un pubblico vasto ed eterogeno che comprende adulti e bambini. Per una visione differente del 2015 che passa e ripassa in un 'eterno ritorno'. Il libro è arricchito dalla doppia prefazione che mette a confronto il punto di vista di Ramon Tio Bellido, dottore in storia dell’arte, critico d’arte e curatore indipendente, e quello di Marion Zilio, dottore in estetica, scienze e tecnologie delle arti, critico d’arte e curatrice indipendente. Nata nel 1983 nel dipartimento della Mosella francese, Emmanuelle Potier, è titolare di un master in scambi culturali tra Francia e Italia all’università Sorbonne Nouvelle. Nel 2011 crea Le Mètre Carré, struttura che dirige con passione e la cui volontà è fare avvicinare e sensibilizzare il grande pubblico all’arte contemporanea.