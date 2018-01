Mussolini e l'impero, conferenza a Palazzo Pretorio

L'Accademia lucchese di Scienze, Lettere e Arti organizza la conferenza: Mussolini e il grande impero. L'espansionismo italiano nell'ipotesi della pace vittoriosa tenuta dal socio corrispondente Giuseppe Pardini. L'appuntamento è per domani (1 febbraio) alle 16,30, al Palazzo Pretorio, in via Vittorio Veneto 1, a Lucca.

Giuseppe Pardini, professore associato di scienze Politiche all'Università del Molise, illustra i risultati della sua ricerca pubblicata recentemente per i tipi delle Edizioni dell'Orso. La vicenda riguarda il programma molto ambizioso per il quale venne mobilitato anche l’intero mondo scientifico e accademico, e molti intellettuali erano disposti a credere alle possibilità di realizzare seriamente un nuovo grande impero di Roma. La cittadinanza è invitata ad intervenire.