Cardiologia, 500 interventi di angioplastica in un anno

Nel corso del 2017 la cardiologia di Lucca ha effettuato 500 angioplastiche, con un aumento del 10 per cento rispetto al 2016, e 200 di queste erano di carattere primario, quindi per casi complessi di infarto provenienti dal territorio (rete 118) e dalle strutture di pronto soccorso dell’ambito territoriale di Lucca (Lucca e Castelnuovo Garfagnana).

Si tratta di numeri importanti per il team diretto dal dottor Francesco Bovenzi, che esprime la sua soddisfazione per l'attività in costante aumento e per l'adeguata copertura del territorio e delle esigenze della cittadinanza.