Danza e cabaret al Foro Boario

Sarà uno show di beneficenza, tra l’altro sarà ripreso da due emittenti televisive, con ospiti del mondo dello spettacolo. Sul palco infatti si alterneranno appunto dall’ospite d'eccezione quale è il toscanaccio doc Massimo Antichi attore, comico, imitatore e cabarettista; agli intrattenimenti con la ballerina professionista di pole dance Alessandra Volpe di S. Concordio che con la sua leggiadria e professionalità per questa disciplina saprà incantare tutto il pubblico intervenuto; poi sarà la volta di Massimo Cagnoni vincitore assoluto del concorso canoro nazionale Il treno dei desideri e per finire la cantante Marzia Giacomelli, in arte Marzia Meli, vincitrice della gara di canto dell’agosto scorso sempre organizzata da Palcoscenando e premiata dalla nota cantante viareggina Giovanna madrina per l'occasione.