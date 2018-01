Scuola, open day all'istituto comprensivo Lucca 4

Tutte le aule della scuola primaria di San Marco sono fornite di Lim, strumento necessario di integrazione con la didattica d'aula poiché unisce la forza della visualizzazione e della presentazione tipiche della lavagna tradizionale con le opportunità del digitale e della multimedialità. In particolare uno dei punti di forza della scuola primaria di San Marco sono il progetto di coding ed il progetto di robotica educativa; infatti il lato scientifico culturale dell'informatica, definito anche pensiero computazionale aiuta a sviluppare competenze logiche e capacitàdi risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini ed il modo più semplice e divertente di sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco. L’Europe Code Week e The Hour of Code sono occasioni per far conoscere o far praticare in modo immediato e intuitivo il coding anche agli alunni delle classi della scuola primaria, ed a cui la F Martini di S. Marco partecipa da alcuni anni, unica scuola di Lucca.Per quanto riguarda il progetto di robotica educativa, caratterizzato dalla collaborazione tra scuole di diverso ordine e grado, si prefigge lo scopo di introdurre una didattica innovativa della cultura scientifica e tecnologica. L’impiego della robotica educativa nella scuola può essere di grande aiuto perché favorisce la realizzazione di ambienti di apprendimento in grado di coniugare scienza e tecnologia, teoria e laboratorio, studio individuale e studio cooperativo. L’uso didattico di questa tecnologia può offrire agli alunni la possibilità di investigare e conoscere concetti che sono troppo astratti o difficili da comprendere. In particolare il carattere multidisciplinare della robotica avvicina i giovani all’informatica, alla meccanica e alla fisica. I bambini e le bambine che interverranno in questa giornata aperta per conoscere la nostra scuola potranno partecipare a questo ed altri laboratori.