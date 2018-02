Provincia, governo stanzia 15,9 milioni per strade

Ammontano a 1,6 miliardi di euro le risorse destinate dal Governo, per il periodo 2018-23, al finanziamento di programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane, grazie a un decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Ne ha dato notizia il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti Riccardo Nencini. Per la provincia di Lucca sono stati stanziati 15,9 milioni di euro.

"Il bilancio delle Province - ha sottolineato Nencini - spesso non consente di intervenire su strade danneggiate e usurate che mettono in pericolo la sicurezza dei cittadini. Grazie a questo decreto sono stati deliberati complessivamente 1,6 miliardi di euro, necessari a fronteggiare l'emergenza. Ben un decimo è destinato alla Toscana" dove andranno 140 milioni di euro. Per il viceministro, "finalmente si potrà intervenire su strade che da troppo tempo attendono lavori di manutenzione, il cui pessimo stato è una delle maggiori cause di incidentalità e mortalità".