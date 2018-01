Barga e Montecarlo confermate 'Bandiere arancioni'

Barga e Montecarlo conservano lo 'scettro'. Le due cittadine della provincia di Lucca hanno visto confermata anche per quest'anno la bandiera arancione, per il triennio 2018-2020. Del resto la Toscana con 38 Comuni premiati è la Regione con più Bandiere arancioni attribuite dal Touring Club Italiano . Il riconoscimento va ai Comuni dell'entroterra con meno di 15 mila abitanti che "si distinguono per un'offerta turistica di eccellenza e un'accoglienza di qualità".