Fabrizio Bianchi (Palp) incontra i cittadini di Pescaglia

"Oltre alle molte questioni di importanza nazionale ed internazionale che caratterizzano il programma a forte contenuto sociale di Potere al Popolo - si legge da un comunicato della lista - l’attenzione si è molto soffermata sulle tematiche locali legate alla salute dei cittadini. E’ stata espressa la preoccupazione per il decadimento del servizio sanitario pubblico in Valle del Serchio, anche alla luce dei forti tagli preannunciati dalla Regione Toscana in questo settore. Tuttavia come era prevedibile, il tema caldo è stato quello della realizzazione del cosiddetto pirogassificatore all’interno dello Stabilimento Kme; ciò anche in considerazione delle particolari condizioni ambientali del territorio e dei preoccupanti dati epidemiologici già noti che hanno evidenziato una maggiore incidenza di alcune patologie, presumibilmente riferibili ai livelli di inquinamento. Potere al Popolo ribadisce la contrarietà a progetti che, in nome del profitto, mettano a rischio la popolazione e l’ambiente della Valle; il lavoro è un diritto sancito dalla Costituzione, in quanto tale non può essere “barattato” con la salute dei cittadini e dei lavoratori stessi".