Tambellini: "Recuperare i valori della Costituzione ed evitare sterili conflitti"

"Giunti a settanta anni dalla promulgazione, la Costituzione italiana gode ancora di ottima salute". Con queste parole, anche il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini ha voluto ricordare la ricorrenza dei 70 anni dalla promulgazione della costituzione repubblicana che, il 27 dicembre del 1947, veniva firmata dall'allora Presidente della Repubblica Enrico De Nicola per poi entrare in vigore l'1 gennaio 1948.

"Questo documento fondamentale - prosegue il sindaco - non solo non invecchia, perché è in grado ancora oggi di esprimere valori universali e le regole fondamentali della nostra comunità, ma è l'esempio vivo di quella volontà di concordia e di collaborazione che animò i Padri della Repubblica per la ricostruzione del bene comune. Un esempio di metodo che la politica attuale rischia di smarrire dietro una conflittualità sterile e un'inconcludenza che soffia pericolosamente sul fuoco degli egoismi e dei fantasmi che credevamo relegati in un lontano passato. Come diceva Calamandrei, la Costituzione è scritta sui fogli, vive se c'è un popolo che ci crede e la realizza nella vita civile e sociale".