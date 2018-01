Pd Lucca al Villaggio del fanciullo e alla casa famiglia Serena per gli auguri di Capodanno

Un pomeriggio dedicato all'incontro, la conoscenza e la condivisione con alcune importanti realtà sociali della città. L'iniziativa, promossa dalla segreteria comunale e dai circoli del Partito Democratico lucchese, si è tenuta nel giorno di San Silvestro e ha visto un gruppo di aderenti al Pd locale far visita ad alcune strutture del territorio per approfondire la conoscenza con quelle realtà, condividere un momento di festa e portare gli auguri di buon anno agli ospiti, agli operatori e ai volontari.

Tra i luoghi visitati il Villaggio del Fanciullo, storica comunità di accoglienza per minori, e la Casa famiglia Serena, che ospita persone anziane autosufficienti in situazione di cohousing."Un modo - spiega il segretario comunale Renato Bonturi - da parte dei militanti Pd per sottolineare l'importanza della presenza sul territorio comunale di queste strutture, che fanno dell'accoglienza, dell'inclusione e della solidarietà i propri principi ispiratori e la propria missione. E per testimoniare vicinanza e amicizia a chi non ha la possibilità di trascorrere questi giorni di festa con la propria famiglia ma che grazie all'impegno di tanti operatori e volontari riesce a recuperare una dimensione familiare e di condivisione sincera. Gli incontri sono stati caratterizzati dalla cordialità e dalla voglia di festeggiare insieme, l'accoglienza riservata ai visitatori ha confermato la bontà dell'iniziativa che è risultata di reciproco scambio e arricchimento".