LeU sceglie i candidati: ecco i papabili per i colleghi

Certi di una ricandidatura in Toscana paiono i parlamentari uscenti Fossati, Granaiola, Petraglia ma sono tanti i nomi in ‘ballottaggio’ per rappresentare nella nostra Regione il movimento di Grasso. Per Lucca e la Piana si fanno i nomi di Cecilia Carmassi (che però ha escluso una sua candidatura diretta), di Luca Baccelli e del consigliere comunale di Capannori, Alberto Paradisi. Dalla Versilia, invece, dovrebbero essere indicati Fabrizio Manfredi, Andrea Pertici e, in forse, l’ex dem Bruna Dini.

Ma nelle liste di LeU ci potrebbe essere spazio anche per qualche outsider, rappresentanti della società civile o comunque senza tessere di partito. E se non saranno ‘paracadutati’ nei collegi lucchesi nomi di rilievo nazionale come Rossella Muroni e il pisano Nicola Fratoianni, potrebbe esserci spazio, a sorpresa, anche per il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro. Da sempre vicino al governatore Enrico Rossi lo stesso potrebbe accettare una candidatura di ‘bandiera’ all’unimominale in cambio di una posizione blindata nel listino del proporzionale in uno dei due rami del parlamento.

Comunque vada sono ore decisive per la compilazione delle liste. E di qui alla chiusura non mancheranno sorprese anche clamorose. Fra esclusi eccellenti e new entry clamorose. Non resta che aspettare.