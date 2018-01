Costi e ricavi dell'impianto fotovoltaico di Porcari, Martinelli (Fi) contesta le cifre

Ha risposto per l'amministrazione l'assessore Celestino Marchini, spiegando che "le cifre riportate in determina, riferite ai ricavi ed ai costi - ha detto - sono quantificate per quanto ai ricavi sulla base dell'andamento della produzione durante il 2017 e comunicata dal Gse, dello storico della vendita al Gse negli anni precedenti e delle condizioni atmosferiche dell'annualità di riferimento. Quanto ai costi di 8.500 euro sono in adeguamento alla produzione di energia stimata per l'anno 2017 e quindi anch'essi calcolati in forma preventiva. Le risorse derivanti dalla vendita di energia -ha aggiunto Marchini - sono dovute alla società Gesam Energia Spa a fronte del piano economico allegato al contratto Sinergo".Insoddisfatto della risposta Martinelli che torna subito alla carica: "Nella determinazione citata, così nella sua risposta, non vi è menzione esatta dell’impianto fotovoltaico di cui stiamo trattando, ma genericamente si dice l’impianto fotovoltaico di Porcari ma di impianti fotovoltaici a Porcari, ve ne sono 2. I medesimi impianti di cui sopra, non hanno lo ’scambio sul posto’, come erroneamente viene affermato nella determinazione e nella sua risposta, essendo questa opzione riservata dal Gse (gestore servizi energetici) ai soli impianti di potenza inferiori di 200 kW; se non vado errato gli impianti di Porcari hanno una potenza di circa 900 kW ciascuno. La colonna dei ricavi da Gse e presente nel piano economico di Sinergo riporta valori del tutto diversi da quelli richiamati nella determinazione, circa 1.300.000 euro annui contro i 160.000 euro annui indicati nella determinazione. I costi stimati in 8500 euro sono oltremodo sovrabbondanti rispetto a quelli richiesti dal Gse per le produzioni di energia elettrica ipotizzabili negli impianti di Porcari; per tutte queste ragioni, chiediamo una rapida integrazione alla riposta ricevuta".