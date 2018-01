Ipotesi candidatura a Lucca per ex ministro Lorenzin

Una ipotesi che potrebbe avere delle conseguenze come successo del resto a Prato dove la Lorenzin sembrava destinata in un primo momento. Ma nel Pd locale c'è stata una levata di scudi. Lorenzin, dal canto suo, avrebbe fatto sapere di non volere essere 'spostata' nelle Marche. Il segretario toscano Dario Parrini è proprio in queste ore al Nazareno, in vista della direzione di domani, per trovare una quadra.

Tra le ultime ipotesi, appunto, quella di candidarla a Lucca, città per tradizione ’bianca’. Una piazza più consona a Civica e Popolare, la lista dell'ex ministro nata dalla scissione del Nuovo Centrodestra.