Tambellini: "Candidature di Baccelli e Marcucci garanzia per il territorio"

"Esprimo grande soddisfazione per la definizione delle candidature del Partito Democratico nei nostri collegi dove sono state scelte persone competenti e di esperienza, espressione del territorio". Lo scrive il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, dopo che stanotte sono state ufficializzate le candidature di Stefano Baccelli all'uninominale per la Camera e quella di Andrea Marcucci, il cui nome compare al secondo posto della lista per il proporzionale (Leggi). "Avere a Roma Andrea Marcucci e Stefano Baccelli - ha aggiunto - sarà decisivo per essere presenti nei luoghi istituzionali dove verranno prese le decisioni più importanti per la nazione intera; saranno un sicuro riferimento anche per la nostra città e per tutto il territorio della piana e della provincia di Lucca".