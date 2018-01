Civica Popolare, Buonriposi e Poggi per il parlamento

C'è anche il provveditore Donatella Buonriposi, attualmente consigliera comunale di Lei Lucca e alle ultime amministrative sfidante di Tambellini tra i candidati di Civica Popolare in Toscana, capitanati in regione dal sottosegretario all'istruzione Gabriele Toccafondi, coordinatore regionale di Alternativa Popolare e che sarà candidato nel seggio di Firenze per la Camera. Ma quella della Buonriposi - candidata al Senato - non è l'unica ’sorpresa’: scende in campo, per la Camera, anche l'ex sindaco di Borgo a Mozzano Francesco Poggi, che già nel 2013 fu candidato per Scelta Civica. In lizza, sempre per il Senato, c'è anche l'assessore del Comune di Capannori, Serena Frediani. Nelle liste figurano politici, professori e giovani.

Fra i candidati di portata nazionale, correranno in Toscana il giornalista Nicola Graziani, decano dei giornalisti, e la portavoce di Ap Valentina Castaldini.

I rappresentanti ’lucchesi’ per Civica Popolare non mancheranno. Spicca di sicuro, come si diceva, il nome di Donatella Buonriposi che fino all'ultimo aveva escluso la possibilità di candidarsi, ancora quando non si sapeva se Vittorio Sgarbi avrebbe o meno lanciato Rinascimento alle legislative del prossimo 4 marzo. La decisione di scendere in campo per Forza Italia del critico d'arte, deve aver spianato una strada ben diversa alla dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Lucca.

Alla Camera, oltre all'ex sindaco di Borgo a Mozzano, sono candidati Paolo Fidanzi, ex responsabile provinciale dell'Idv a Pisa; per il Senato Serena Frediani, assessore comunale a Capannori; Giovanni Garzella, consigliere comunale a Pisa nel gruppo "Pisa è". Dal mondo dell'istruzione correranno per Montecitorio anche Silvia Guidi, tecnico ortopedico specializzato, che è stata docente dell'università di Bologna e dell'Università di Firenze, e Teresa Madeo, insegnante di scuola superiore, vicepreside dell'istituto Cellini/Tornabuoni di Firenze; per il Senato, oltre a Donatella Buonriposi, è in lista anche Rossella De Franceschi, di Grosseto, docente di scuola superiore.

La più giovane tra i candidati per Montecitorio è Ambra Taccola, 28 anni, direttrice marketing aziendale, seguita da Diego Rognini, 31 anni, dirigente sportivo.