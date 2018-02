M5S, ecco i voti espressi per le Parlamentarie

Movimento Cinque Stelle, diffusi i dati delle Parlamentarie, la consultazione fra gli iscritti che ha portato alla compilazione delle liste per il proporzionale.

Alla Camera il vincitore per il collegio Toscana 1, che comprende la provincia di Lucca, Riccardo Ricciardi, ha preso 152 preferenze, davanti alla lucchese Gloria Vizzini (119), a Daniele Ghiotti (100). In lista anche Claudia Rossi con 58 preferenze, arrivata alle spalle di Giovanni Sisti (95) e Jonathan De Carlo (67). In totale i votanti nell’intero collegio sono stati 1192.