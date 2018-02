Domenici (Popolo della Famiglia): "I valori siano la bussola anche per il lavoro"

"I valori appresi in famiglia sono la cosa più importante da portare anche nell’ambito del lavoro". Ad affermarlo è per il Popolo della Famiglia l’avvocato Mauro Domenici candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale e plurinominale di Lucca Toscana 1.

"Le grandi trasformazioni degli ultimi decenni – prosegue Domenici – hanno reso ancor più evidente come il lavoro rappresenti oggi una vera e propria questione sociale, dal lavoro sulla propria terra, alla gestione del negozio artigiano, per giungere al lavoro nella grande impresa. È evidente come ciò rifletta una concezione dell’uomo e della società che poi influisce sulla concezione dell’economia, perché il lavoro è connaturato all’uomo. Al di là della fatica e della ripetitività, è il modo con cui non solo ci si 'guadagna' il vivere per sé e per i familiari, ma si realizza se stessi, si interviene nel mondo mettendoci del proprio, modificandolo e trasformandolo. Il lavoro, assieme alla famiglia, rimane il principale mezzo di comunicazione e relazione con gli altri. Ma non solo. Il lavoro – afferma Domenici – è la migliore occasione che ognuno di noi ha a disposizione per costruire il bene comune, cioè il bene per tutti e per ciascuno".