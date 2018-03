Mallegni (Fi): "Immigrati? Chi non è delinquente ci diventa"

"Gli immigrati, e lo dice la statistica, delinquono in media 6 volte di più rispetto agli autoctoni - sostiene Mallegni -. Nel nostro paese ci sono 600mila potenziali Oseghale, con permessi di soggiorno scaduti che non potrebbero stare in un paese normale e serio. Ma possono stare in Italia. C’è solo una soluzione: rimpatriare chi non ne ha diritto per ristabilire regole e sicurezza e fermare gli sbarchi. Io sono favorevole anche a mettere le navi militari di fronte alle nostre coste in assenza di un accordo per fermare questa invasione”. “Anche chi non nasce delinquente diventa delinquente - sostiene Mallegni -. Arrivano nel nostro paese senza niente, li sbattono nei centri di accoglienza con il pocket money mentre le cooperative ingrassano alle loro spalle. Per campare devono delinquere: siamo noi le li abbiamo messi in questa condizione. E’ colpa della politica se siamo a questi punti. Con l’operazione Triton, firmata dal Governo Letta e non da Berlusconi come sento da più parti dire in queste settimane di disinformazione, l’Italia si è assunta il carico degli sbarchi e dell’accoglienza”.