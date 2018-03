Elezioni legislative, in 68.885 alle urne a Lucca

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per questa tornata elettorale le schede avranno un tagliando antifrode che sarà rimosso dal presidente di seggio dopo il controllo e prima dell’inserimento della scheda nell’urna (il tagliando non deve essere rimosso dall’elettore).L’ufficio elettorale, con sede in via San Paolino 140, effettuerà aperture prolungate per il rilascio e il rinnovo della tessera elettorale o del duplicato in caso di smarrimento. Domani (3 marzo) l'ufficio sarà aperto dalle 9 alle 18 e domenica 4 dalle 7 alle 23.Per votare, oltre alla tessera elettorale, è necessario esibire un documento di riconoscimento, anche scaduto, ma che risulti regolare sotto gli altri aspetti (la persona sia riconoscibile, il documento risulti leggibile ed integro ecc). La persona priva di documento inoltre può essere identificata da altro elettore del suo stesso seggio o da un componente del seggio che ne attestino la conoscenza (è valida per l’identificazione al seggio anche la ricevuta cartacea della richiesta di carta di identità elettronica che viene consegnata dall'anagrafe nel tempo intercorrente all'invio del documento).Il seggio 30, a seguito del completamento della ristrutturazione dei locali, torna nella sua sede originaria, ovvero la scuola di Sant'Angelo in Campo in Via della Chiesa n° 560. (Per il referendum del dicembre 2016 e per le elezioni comunali 2017 il seggio 30 era stato allestito nella scuola elementare di Nave in via Lippi Bassi).Gli elettori con disabilità, su sedia a ruote o privi di autonomo mezzo di trasporto, possono richiedere di essere accompagnati dalla loro abitazione al più vicino seggio esente da barriere architettoniche con successivo ritorno all’indirizzo di residenza.Il servizio, che viene attivato su richiesta e prenotazione dell’elettore, è organizzato in collaborazione con le onlus Arciconfraternita di Misericodia di Lucca e Croce Verde Pubblica Assistenza Lucca. Per le prenotazioni è possibile telefonare al numero 3395627414 per contattare l’Arciconfraternita di Misericordia, mentre per rivolgersi alla Croce Verde è possibile chiamare al numero 0583.467713 oppure scrivere a. Il servizio verrà svolto dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19. (Se l'elettore esercita il voto in un seggio privo di barriere architettoniche diverso da quello assegnato dovrà produrre al Presidente del Seggio certificazione medica attestante l'impedimento rilasciata dall'azienda sanitaria; per dettagli consultare la sezione “accompagnamento al seggio per elettori disabili” sul sito del Comune di Lucca; nella stessa sezione si trovano anche le informazioni sul “voto assistito” nel caso in cui l’elettore necessiti di essere accompagnato in cabina).Nella sezione dedicata del sito del Comune di Lucca è possibile reperire il calendario, comunicato dall’Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest, per entrare in possesso di specifiche certificazioni sanitarie. Si tratta in particolare di certificati medici per coloro che, trovandosi in una situazione di impedimento fisico tale da impedire il voto, necessitano di essere accompagnati in cabina o per persone non deambulanti che possono votare in uno dei qualsiasi seggi privi di barriere architettoniche. Il servizio sarà effettuato anche domenica 4 marzo dalle 9 alle 11 (per dettagli consultare la sezione “Certificazioni sanitarie non deambulanti o fisicamente impediti a esprimere il voto”).Da tempo i seggi che raccolgono i voti degli elettori delle zone di Brancoleria e Piaggione sono allestiti alla scuola Buonarroti di Ponte a Moriano (seggi 70 e 82). In considerazione della posizione decentrata rispetto alle zone da servire, viene organizzato uno speciale servizio di trasporto elettori grazie al servizio di 3 "minibus". Il servizio di trasporto è organizzato in tre itinerari distinti, con corse a frequenza oraria dalle 7 alle 23 di domenica 4 marzo 2018 (punti di raccolta, fermate e itinerari consultabili sul sito del Comune di Lucca; per il ritorno, in ogni caso, la fermata è situata alla scuola media di Ponte a Moriano). Per la corsa di ritorno dovrà essere esibita la Tessera Elettorale debitamente timbrata dal Presidente delle Sezione. Nel dettaglio, possono usufruire del servizio di trasporto, gli elettori delle frazioni di Deccio di Brancoli, Ombreglio di Brancoli, Piazza di Brancoli, S.Ilario di Brancoli, Gignano di Brancoli, Pieve di Brancoli, S.Lorenzo di Brancoli, S.Giusto di Brancoli, Ponterotto e Piaggione.Per ulteriori informazioni i cittadini possono consultare il sito (clicca qui