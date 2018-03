Emergenza passata a Lucca. In alta Garfagnana ancora disagi per neve e ghiaccio: prorogata allerta

L'emergenza neve è passata a Lucca e nella Piana ma in alcune zone della provincia la situazione è ancora critica sebbene in progressivo miglioramento. In particolare in Mediavalle e in Garfagnana in alcune strade è stata segnalata la presenza di ghiaccio anche se le temperature in rialzo fanno pensare ad una normalizzazione della situazione in giornata. Per tutto il giorno resta l'allerta gialla per rischio idrogeologico e ghiaccio. Piogge sono in corso dalla serata su gran parte del territorio (in parte gelata sopra i 600 metri di altitudine) mentre sopra i 1000 metri continua a nevicare.

Alle 4 della notte scorsa la Provincia ha attivato i mezzi turbina per allargare la carreggiata percorribile della strada provinciale 72 di S. Pellegrino in Alpe che a causa della neve si era parecchio ridotta. La Sp 72 insieme con la sp 71 del Passo delle Radici rimangono al momento le strade con l'innevamento ancora più consistente.

Si torna invece gradualmente alla normalità nella Piana di Lucca dove ieri qualche disagio era stato soprattutto provocato da camion intraversati sulle strade o dalla caduta di rami e alberi. In particolare a Porcari era stata chiusa via Marconi a causa della caduta di rami dei pini. Questa mattina è ripresa la bonifica per riaprire completamente la viabilità alle 12.

Intanto la Prefettura di Lucca ha revocato in mattinata l'ordinanza emessa nel tardo pomeriggio di ieri che vietava la circolazione ai mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate in alcune strade del territorio.

Il nuovo provvedimento, però, mantiene il divieto ai Tir sull'autostrada A-11 Firenze-Mare in direzione Nord e sulla strada provinciale 72 di S. Pellegrino in Alpe nel tratto compreso tra il Casone di Profecchia e il confine della provincia di Lucca.

Prorogata allerta. Resta alta in tutta la provincia l'attenzione per pioggia e ghiaccio. Il centro funzionale della Regione Toscana, infatti, ha prorogato per la zona della Valle del Serchio e della Garfagnana l'allerta di codice giallo per rischio idrogeologico, che cesserà alla mezzanotte di domani. Fino alle 13 di domani allerta di codice giallo prorogata anche per le formazioni di ghiaccio sulle strade.