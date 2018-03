Rapporti sessuali in cambio della droga, stroncato il giro gestito da una famiglia tra la Piana e la Versilia: raffica di arresti e denunce - Video

Nella boscaglia della Piana o nelle pinete della costa avevano allestito supermarket della droga, soprattutto cocaina, acquistata in partite di due o tre chili all'ingresso e smerciata sulle piazze del giro a 200-300 grammi alla volta. Una rete diffusa, che aveva base logistica in Lucchesia e si estendeva anche nelle province di Massa e nella zona di Galleno, nel comune di Fucecchio, ma che faceva capo, secondo i carabinieri del nucleo investigatorivo del comando provinciale di Lucca che hanno eseguito sei misure cautelati, di cui un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e cinque divieti di dimora in provincia di Lucca, ad una famiglia di origini marocchine di stanza a Pescia. Nei guai sono finiti anche decine di clienti, tra cui donne - lucchesi o italiane residenti in Lucchesia - che, per l'accusa, erano pronte a concedersi sessualmente agli spacciatori per avere in cambio le dosi.

Nelle ultime ore i militari hanno eseguito le ordinanze emesse dal gip di Lucca, Antonia Aracri smantellando la rete di trafficanti di droga. . L’indagine, iniziata nel settembre 2016 e denominata Wood, si è sviluppata attraverso complesse attività tecnico-investigative, che hanno consentito di individuare una delle principali organizzazioni operanti nel settore, sicuramente la più importante di matrice marocchina in Toscana. La banda era capace di distribuire la cocaina ai vari gestori delle piazze di spaccio costituite da zone boschive a Sorbano del Vescovo e Capannori, pinete (tra cui quella di Viareggio e Follonica) e campagne (alcuni casolari abbandonati di Pietrasanta) presenti sul territorio toscano: da qui il nome dell’indagine.

I boschi della Piana erano stati scelti, secondo l'accusa, come luoghi ideali per espandere le zone di spaccio 'storiche', ovvero le pinete del litorale, da Massa a Grosseto, dove però i numerosi blitz delle forze dell'ordine sono riusciti ad arginare il fenomeno.

La rete di spaccio, stando a quanto ricostruito, aveva al vertice una famiglia abitante a Pescia che si occupava degli acquisti della cocaina che poi veniva rivenduta al dettaglio dai cavallini. Spesso stranieri non in regola con il permesso di soggiorno.

La banda era ben organizzata anche per quanto riguarda il trasferimento del denaro provento dell’attività di spaccio dall’Italia al Marocco, effettuato, secondo l'accusa, attraverso l’intermediazione di banche franco-marocchine o con i consueti sistemi di trasferimento di denaro.

L’operazione ha consentito finora di denunciare 13 persone, di cui 2 sono state arrestate in flagranza di reato perché trovate in possesso di circa 200 grammi di cocaina. Si tratta di Abdelmjid Jarmouni, 37 anni e Miloud Jarmouni, 30 anni. Insieme ad essi è finito nei guai anche un altro, Mohamed Delloufi, 37 anni, anche lui in manette in flagranza, perché in possesso di documenti falsi. Un altro, Abdellatif Sadik, 29 anni, è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare in carcere, mentre altre 3 persone sono già state sottoposte alla misura del divieto di dimora nella provincia di Lucca.

Sempre nel corso dell’operazione sono state identificate 80 persone, tra acquirenti e consumatori finali, fra cui anche alcune donne che ricevevano la cocaina in cambio di prestazioni sessuali, mentre sono state sequestrate diverse centinaia di grammi di cocaina, denaro in contanti e 6 agende contenenti una vera e propria contabilità del traffico di cocaina gestito dalla famiglia a capo dell’organizzazione. Da queste agende emerge che la banda trafficava droga per svariate centinaia di migliaia di euro e sono indicati anche i nomi degli spacciatori, tutti maghrebini.

È stata inoltre scoperta l’esistenza e l’utilizzo per entrare e uscire dall’Italia di documenti falsi intestati a un marocchino, tra cui permessi di soggiorno e passaporti marocchini, da parte di almeno due compici della stessa nazionalità, grazie ai quali uno di questi, Mohamed Delloufi è stato arrestato a Milano il 29 settembre scorso perché, oltre al possesso dei documenti falsi, era ricercato dovendo scontare oltre 4 anni di carcere sempre per traffico di sostanze stupefacenti.