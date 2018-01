Sanità, l'assessore difende la nomina di Monica Calamai

"La selezione pubblica messa in atto per la scelta del direttore del settore Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana è in ossequio a una consolidata prassi e risponde a criteri di trasparenza, ma non è vincolante. Il presidente della Regione può decidere liberamente e scegliere anche al di fuori della rosa delle candidature presentate". È l’assessora regionale alla salute a rispondere in Aula a due interrogazioni presentate, una da Andrea Quartini e l’altra da Giovanni Donzelli, sull’annuncio anticipato della nomina di Monica Calamai alla direzione regionale di quel settore. L’assessora cita il testo unico sull’organizzazione del personale: "i direttori delle Direzioni di giunta - è stato spiegato - possono essere scelti oltre che tra i dirigenti regionali anche tra soggetti esterni, purché dotati di professionalità adeguata e purché abbiano svolto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubblici o privati. Il presidente ha piena facoltà di scegliere liberamente e non è tenuto a dare motivazione nel merito della sua decisione. Ogni considerazione manifestata legittimamente in itinere, anche pubblicamente, ha proseguito l’assessora, non è in alcun modo vincolante, né inficia la validità del procedimento. È lo stesso presidente della Regione a concludere la procedura, nominando il candidato più idoneo".