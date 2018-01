Cip Toscana, Porciani confermato presidente

Quale rappresentante di tutti i comitati regionali del nuovo ente pubblico è stato eletto Massimo Porciani, neoconfermato presidente del Cip Toscana. Il presidente Porciani si è impegnato a riportare al nazionale le istanze territoriali alla ricerca del massimo coinvolgimento di enti e istituzioni finalizzati alla promozione dello sport come strumento di riabilitazione sociopsicofisica del diversamente abile. Porciani si è dichiarato "orgoglioso di questo impegno in un nuovo ente pubblico così come sognato da sempre con il presidente Pancalli, per dare un ruolo di dignità a tutti gli sportivi paralimpici in tutto e per tutto uguali ai loro omologhi olimpici".