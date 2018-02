Rinnovo contratto, la Regione si schiera al fianco dei dipendenti pubblici

La Regione Toscana sostiene il percorso intrapreso dai sindacati per arrivare al rinnovo contrattuale dei lavoratori del pubblico impiego, un atto atteso da nove anni. Lo hanno ribadito il presidente della Regione Enrico Rossi e l'assessore regionale alla presidenza Vittorio Bugli che, questo pomeriggio (5 febbraio), hanno ricevuto a Palazzo Strozzi Sacrati una rappresentanza delle organizzazioni sindacali che stavano manifestando davanti alla sede della Regione Toscana, così come è avvenuto in tutte le Regioni, e al Ministero della funzione pubblica nell'ambito di una giornata di mobilitazione nazionale. Le organizzazioni sindacali hanno espresso la loro preoccupazione per lo stallo che sta vivendo il confronto a livello nazionale e hanno chiesto alla Regione di sollecitare la sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro.