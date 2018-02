Giorno del ricordo, viaggio-studio per studenti toscani

Per la storia di un Confine difficile. L'Alto Adriatico nel Novecento è il titolo del viaggio di studio per gli studenti delle scuole superiori toscane organizzato in occasione del Giorno del ricordo da Regione Toscana, Istituti storici toscano e grossetano della Resistenza e dell'età contemporanea, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio regionale per la Toscana. Un viaggio a cui prenderanno parte anche gli studenti di due istituti lucchesi: l'Isi Sandro Pertini ed il liceo Chini-Michelangelo di Lido di Camaiore. Con questo viaggio, partito oggi (12 febbraio) e che si concluderà venerdì (16 febbraio), toccando luoghi come Redipuglia, Gonars, Trieste, Basovizza, Padriciano, Fiume, Albona, Fossoli, la Regione Toscana ha voluto costruire un percorso sperimentale di formazione e conoscenza storica rivolto in particolare al mondo della scuola, in modo da raccontare gli eventi di una storia di "lunga durata".