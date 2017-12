Geonova Lucca, nel mirino la final four di Coppa Toscana

Natale, Santo Stefano e si ricomincia. La settimana che si presenta davanti ai ragazzi della Geonova sarà decisamente impegnativa. Per prima cosa occorre smaltire le abbondanti libagioni natalizie, allenandosi per affrontare le final four di Coppa Toscana, valida come trofeo Piperno, che prenderà il via al Palacoverciano di Firenze mercoledi (3 gennaio).