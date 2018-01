Monza, al Brianteo ko solo contro l'Arezzo

Trasferta a Monza domani (28 gennaio) per la Lucchese. Tra le matricole del girone, il Monza è quella che fino ad ora si sta comportando meglio. I brianzoli occupano in coabitazione con l’Olbia la sesta posizione di classifica e sono in piena corsa per arrivare ai playoff. Tra le gare al “Brianteo” e quelle in trasferta il rendimento è quasi identico. Dei 30 i punti raccolti 16 sono arrivati tra le mura amiche. E’ reduce dalla sconfitta patita per 1-0 a Pisa.

Da quando ha riposato, il 26 novembre, non conosce mezze misure. Infatti nelle ultime sei gare ha equamente diviso le tre vittorie con le altrettante sconfitte. Prima del turno di riposo aveva pareggiato in successione in casa con il Livorno e a Pontedera.

Bilancio casalingo

Il bilancio in Brianza è di 4 vittorie, stesso numero di pareggi ed una sola sconfitta. L’unica formazione capace di violare il Brianteo è stata l’Arezzo, il 22 ottobre 2017. per 3-0. Si è trattato anche dell’unica gara in cui i brianzoli sono stati costretti a rincorrere il risultato. Infatti nelle altre 8 gare interne non è mai andato in svantaggio. Nelle 6 gare in cui è arrivato in vantaggio all’intervallo solo Gavorrano e Livorno sono riuscire a recuperare. L’unico successo di misura per 1-0 è arrivato il 10 dicembre 2017 ai danni del Cuneo. Il Piacenza all’esordio in campionato è stato regolato per 2-0 con una rete per tempo. Il 3-1 rifilato alla Pistoiese nell’ultima gara del 2017 è maturato nei primi 45 minuti. La vittoria più larga è arrivata il 24 settembre 2017 nei confronti della Carrarese per 4-0. Oltre all’Arezzo il Pisa è stata l’unica formazione che è uscita da Monza con la porta inviolata nell’unico pareggio interno a reti bianche. L’1-1 con l’Alessandria era maturato nel primo tempo, con il Livorno i biancorossi stavano vincevano per 1-0 e addirittura con il Gavorrano hanno chiuso la prima parte sul 2-0, prima del ritorno dei maremmani.

Cifre

14 i gol segnati nelle gare casalinghe. Il Monza appare più reattivo nel primo tempo dove è andato in gol per 10 volte, delle 4 reti segnate nella ripresa ben 3 sono state rifilate alla Carrarese. Questa è anche l’ultima gara in casa, il 24 settembre 2017 dove è riuscito ad andare in gol nel secondo tempo. Solo 8 le reti incassate di cui 5 in due gare con Arezzo e Gavorrano, meglio dei biancorossi in casa in questa speciale classifica hanno fatto Livorno e Pisa con 7 reti subite. Detiene il sesto peggior attacco del campionato con 24 centri. Metà dei quali divisi tra Luca Giudici con 7 reti e Sascha Cori con 5. 3 gol per D’Errico, 2 centri per Ponsat e Cogliati, un gol per Palazzo, Origlio e Tentardini. A queste realizzazioni bisogna aggiungere anche due autoreti. Ha usufruito di 4 calci di rigore fallendo la metà, uno dei quali nella gara d’andata al Porta Elisa con Guidetti sullo 0-0. Si è vista fischiare a sfavore due massime punizione, una delle quali parata da Liverani al 95' nella gara interna con il Pisa. E’ la squadra più corretta di tutta la Lega Pro con 2 espulsioni, una rifilata a Cori e l’altra ad Adorni, provvedimenti disciplinari avvenuti sempre in Toscana.

Rosa

Nella sessione invernale di calcio mercato il Monza ha rafforzato il reparto offensivo, sono arrivati alla corte di Zaffaroni Andrea Padula nato in Svizzera, in prestito dal Lugano, Giacomo Tomaselli dal Borgosesia e Ettore Mendicino quest’ultimo arrivato in prestito dal Cosenza, con trascorsi in Toscana ad Arezzo e Siena. Lasciano il club biancorossi gli attaccante Matteo Barzotti e Loris Palazzo e il centrocampista Marco Gasparri.

Bilancio

In Brianza è nettamente a favore del Monza che si è imposto per 7 volte, in quattro occasioni è uscito il segno X per trovare l’unico successo rossonero bisogna risalire alla stagione 1933-34 per 2-0. Nei 4 precedenti in serie C1 il Monza ha sempre vinto, l’ultima sfida era andata in scena il 1 aprile 2007 vittoria per 3-2 dei padroni di casa.

Arbitro

La sfida del Brianteo sarà diretta dal messinese Alberto Santoro coadiuvato dagli assistenti Luca Valletta di Napoli e Alessandro Maninetti di Lovere. Vanta un precedente con la Lucchese diretta il 4 aprile nella gara vinta per 2-1 sulla Racing Roma e risolta nella ripresa dall’uno-due rossonero griffato da De Feo e Raffini nell’arco di quattro minuti e rete di Vastola ad un quarto d’ora dalla fine, gara nella quale venne espulso Ungaro per i capitolini. Nel corso di questa stagione è alla sua nona direzione e fino ad ora non è mai uscito il segno X.