Pattinaggio freestyle, la Nazionale fa tappa ad Altopascio

La Nazionale italiana di pattinaggio freestyle ha fatto tappa ad Altopascio, ospite dell’Asd L’Acquario. Tra i vari comuni italiani che saranno toccati dai raduni itineranti, utili per visionare gli atleti in giro per l’Italia e selezionare i migliori, c’è anche la cittadina del Tau, legata alle rotelle in linea da una lunga tradizione. Oggi (4 febbraio), sulla pista del Circolo Fo.Ri.Ma. di Marginone, accolti dal sindaco di Altopsacio, Sara D’Ambrosio, c’erano pattinatori junior e senior del Piemonte, della Lombardia, dell’Emilia-Romagna, del Lazio e delle Marche. Per l’Acquario, invece, erano presenti Gomathi Berti, vicecampionessa italiana di speed, e Virginia Doveri, giovanissima promessa.