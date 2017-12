"Il Pd - aggiungono - ha combattuto a fianco di genitori, personale scolastico e dirigenza per arrivare a questo risultato.L'ex assessore Tartarini si è scandalizzato per l'intervento che il Pd ha avuto in tale vicenda e parla di strumentalizzazione, ma il Pd non ha mai condiviso questa scelta, sicuramente legittima da parte della giunta Mallegni, ma errata dal nostro punto di vista e vogliamo ricordare come sia compito della politica quello di ascoltare e rappresentare, se corrette e condivisibili, le istanze dei cittadini. L'accorpamento dei due istituti, voluto dall'amministrazione uscente, aveva creato non pochi problemi dal punto di vista amministrativo ed organizzativo, comportando una riduzione dei collaboratori scolastici il cui numero viene stabilito da determinate tabelle ministeriali. Questo soluzione, presentata come una razionalizzazione dall'amministrazione, in realtà non teneva conto della quotidianità di una comunità scolastica che si trova spesso a combattere con piccole e inevitabili emergenze giornaliere che si cumulano al già intenso lavoro di pulizia e sorveglianza dei collaboratori scolastici . Questof atto si ripercuoteva poi a cascata sul lavoro dei docenti e della segreteria. Chi vive la scuola , quindi, non può che apprezzare questa decisione del governo regionale e come segreteria territoriale del partito democratico saremo sempre presenti e vigili sul mondo scuola, istituzione che è , dopo le famiglie, la principale agenzia formativa dei nostri figli".