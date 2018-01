Camaiore, Ascanio Celestini in scena al Teatro dell'Olivo

Il filo rosso che li unisce è la pioggia. Una pioggia evocata dalle danze degli Indiani d’America, gli indiani Pueblo, benefica perché portatrice delle anime dei morti nel loro passaggio dal cielo alla terra. Anime di persone care che con un dolce pensiero e con la loro presenza accompagnano i protagonisti in ogni momento delle loro vite. “Pueblo è la seconda parte di una trilogia che comincia con Laika (2015). In entrambi i casi si tratta di vicende di personaggi che vivono ai margini della narrazione alla quale siamo abituati - commenta Ascanio Celestini - personaggi che non hanno alcun potere e spesso stentano a sopravvivere, ma si aspettano continuamente che il mondo gli mostrerà qualcosa di prodigioso. Ci credono talmente tanto che alla fine il prodigio accade. Ignorano il potere di Dio o degli eserciti. La loro forza e la loro debolezza sono la stessa cosa, per questo, pur essendo ai margini della società vorrei che riuscissero a rappresentarla per intero. Questo spero di provocare: che lo spettatore professionista borghese, il giovane laureato o lo studente che ancora vive coi genitori si identifichi in un barbone o in una prostituta rumena, non perché vive la stessa condizione sociale, ma la stessa condizione umana". Per acquistare i biglietti il ticket point ufficiale è alla cartoleria L’Arcobaleno (via Vittorio Emanuele 228, nelle vicinanze del teatro; telefono 0584.981771; aperta da lunedì a sabato dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30 e fine alle 21 nelle sere di recita; provvisto di pos). Lo spettacolo è inserito nel circuito BoxOffice (clicca qui) e punti vendita presenti in tutta la Toscana, call-center 055.210804. In platea e nei palchi centrali lo spettacolo costa 21 euro (ridotto 18 euro per studenti, under 25, over 65, soci Coop). I palchi laterali e il loggione costano 14 euro (12 euro il ridotto per studenti, under 25, over 65, soci Coop).