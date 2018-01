A Villa Argentina si presenta "Il piccolo comandante" di Guidi

Continuano gli appuntamenti della rassegna letteraria Di mercoledì a Villa Argentina a Viareggio. Domani (10 gennaio) alle 17,30 con ingresso libero sarà presentato il libro Il piccolo comandante - Un marinaio viareggino sul Norge alla conquista del Polo di Annibale Guidi edito da Edizioni Cinquemarzo. La presentazione sarà accompagnata dalla proiezione di alcuni filmati tratti dalla produzione originale Luftskipet “Norges” flukt over Polhavet: Roald Amundsen, Ellsworth og Nobiles flyekspedisjon 1926. The Airship Norge’s Flight Across the Arctic Ocean.