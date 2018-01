Viareggio, i rioni del Carnevale protagonisti in tv

I Rioni da sempre protagonisti del programma del Carnevale di Viareggio sbarcano in tv e lo fanno con uno spazio interamente dedicato alle immagini più belle delle feste dei quartieri. Il progetto è firmato Canale 50 e 50news Versilia che ogni mercoledì di Carnevale, a partire dal 31 gennaio, alle 22,30 apriranno una finestra dedicata ai rioni con Gli Occhi del Carnevale – speciale rioni sul canale 673 del digitale terrestre. Un impegno importante quello del gruppo editoriale di Canale 50 che conferma anche per quest’anno la possibilità di portare il Carnevale di Viareggio in Tv in tutta la Toscana grazie ai canali 12 (Toscana Nord) e 191 (Toscana sud) sui quali saranno trasmesse le telecronache di tutti i corsi mascherati.