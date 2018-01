Cena del Cuore, grande attesa per l'evento a Villa Bertelli

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La cena evento sarà supportata e patrocinata dall’amministrazione comunale di Forte dei Marmi e dalla Fondazione Villa Bertelli. Anche la Fondazione Carnevale di Viareggio ha aderito alla serata, promuovendola nel programma delle manifestazioni carnevalesche. Il ricavato della raccolta fondi della serata sarà destinato a tre progetti di solidarietà: a favore dei familiari dei malati indigenti ricoverati all'ospedale Opa di Massa Carrara, a quelli dell'ospedale San Camillo di Forte dei Marmi ed una parte per la costruzione del Progetto Mattone del Cuore primo ospedale di pronto soccorso di Medjugorje, in appoggio a tutte le etnie e religioni della Bosnia Erzegovina, progetto benedetto e approvato dal santo padre, Papa Francesco, nel corso dell’udienza privata che lo stesso Brosio ebbe a Palazzo Apostolico il 9 aprile 2015.Alla serata che avrà inizio alle 20 hanno risposto con entusiasmo e generosità moltissimi operatori del settore enogastronomico, aderendo personalmente con un proprio contributo, oltre a personaggi legati al mondo dell’imprenditoria e dello spettacolo. La supervisione generale della Cena del Cuore sarà curata dal gruppo Camst Spa e Gerist Srl Firenze – Bologna, società attive nel settore della ristorazione, servizi mense internazionali nonché organizzazione di eventi e banqueting, oltre alla consulenza e contributo del catering di Firenze Guido Guidi, da sempre sostenitore delle opere di solidarietà della Associazione onlus Olimpiadi del Cuore.Il menù, per ora rigorosamente tenuto top secret, sarà allestito e preparato da chef stellati toscanI, a partire da Nicola Gronchi del ristorante Bistrot di Forte dei Marmi e Giuseppe Mancino, del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. Scenderà in campo anche lo chef Edoardo Papini del ristorante Bagno Gilda di Vittoria Apuana, grazie alla collaborazione dei proprietari Adua Minari Tabarani, la figlia Ilda Tabarani Di Giovanni ed il marito Riccardo Di Giovanni.I vini bianchi e rossi, le bollicine dolce e secco saranno donati dalle pregiate e famose Tenute Piccini di Siena di Mario e Martina Piccini. Fra i benefattori della serata anche l’imprenditore pisano Antonio Veronese, che opera nel settore della ristorazione internazionale di piazza dei Miracoli, Lorenzo Baldini chef pasticcere, proprietario della pasticceria Angelo di Ponte di Tavole Forte dei Marmi.La serata sarà animata da Stefano Busà, noto e bravissimo musicista del pianobar della Capannina di Franceschi, che proporrà brani musicali degli anni Settanta-Ottanta. A seguire Isabella Centaro, famosa dj fiorentina che curerà alla consolle anche la musica lounge per l’aperitivo. Per il dopocena la Centaro ha in programma musica italiana, disco, pop, funk, soulful e afro house. Isabella è la creatrice del gruppo fiorentino The Face e ha recentemente diviso la console con Dimitri from Paris durante il party evento The Klimt Music Experience a Firenze ed ha condotto lo spazio Philadelphia presso l’ultimo Ingorgo Sonoro Festival.L’assistenza audio-video service e l’impiantistica Hi-Fi di tutta la serata per la musica alla consolle e per la musica dal vivo sarà curata in esclusiva gratuita dalla società di Fabio Canfailla Energy srl impiantistica audiovideo service.L’iniziativa no-profit della Cena del Cuore e della Solidarietà sarà promossa anche durante il primo corso del Carnevale di Viareggio, sabato 27 gennaio attraverso la voce ufficiale speaker della manifestazione.Per poter partecipare alla cena è richiesta una quota di partecipazione di 100 euro. Per prenotazioni Carlo Amico, segreteria 346.4226391, 0584.752757, 338.7428498. Email