Un giorno in più fra gare e convegni per il memorial Simonini

Il Memorial Vincenzo Simonini cresce e si allunga di una giornata. E’ infatti di ieri la notizia che le prove del campionato italiano di orientamento subacqueo élite inizieranno venerdì 15 giugno (e non sabato 16 come previsto inizialmente) e si concluderanno il giorno seguente. Tali prove saranno valide per la selezione ai campionati europei di orientamento subacqueo che si svolgeranno in Ungheria a fine agosto.

Il Memorial, che intende ricordare Vincenzo Simonini, versiliese, tenente di vascello promosso a capitano di corvetta per meriti di servizio, deceduto durante l’attività di simulazione di ammaraggio a mare con elicottero nella piscina della base di Luni-Maristaeli il 19 aprile del 2012 all’età di 37 anni, nelle precedenti edizioni si è sempre svolto in due giornate (un sabato e una domenica) e in questo suo quinto anno si regala un giorno in più di manifestazione.Nella giornata di sabato avrà luogo un convegno al Museo della marineria Alberto Gianni di Viareggio su temi inerenti il mare e all’attualità (quest’anno il tema sarà Donne di mare), per proseguire nel pomeriggio con una gara di orientamento subacqueo. Il giorno successivo il memorial organizza l’evento cardine: una gara di nuoto pinnato di fondo sul percorso di 2 chilometri lungo la costa di fronte a Lido di Camaiore. Per la parte sportiva Assonautica si avvale della preziosa collaborazione dell’associazione di nuoto pinnato Kama Sub di Camaiore, conosciuta sul territorio per i successi conseguiti. L’evento, fin dalla sua prima edizione, è patrocinato da Marina Militare, Capitaneria di porto, Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Provincia di Lucca, Camera di Commercio, i Comuni di Camaiore, Viareggio e Massarosa e la Federazione Fipsas.

Due bandi e due scadenze

Nel frattempo, la segreteria del Memorial è attiva su due fronti. Il primo è quello relativo al bando di concorso Trofeo Medusa 2018 riservato alle scuole primarie del Comune di Camaiore, Comune di Massarosa e Comune di Viareggio. Si tratta di un concorso di disegno riservato ai giovani studenti per la realizzazione di un bozzetto (il trofeo Medusa appunto) che sarà consegnato al più giovane atleta partecipante alla gara di nuoto pinnato. A tale proposito l’organizzazione intende ricordare che i bozzetti dovranno essere consegnati ad Assonautica entro e non oltre l'1 marzo 2018. Per coinvolgere e gratificare gli studenti, tutti i bozzetti pervenuti saranno esposti al Museo della marineria di Viareggio e resteranno visibili al pubblico anche nel periodo successivo al Memorial. Il disegno vincitore selezionato da una giuria di esperti, sarà poi realizzato dall’organizzazione utilizzando materiali sempre diversi. Alla classe prima classificata inoltre sarà assegnato un premio del valore di 200 euro in materiale di cancelleria. Bando di concorso e domanda di partecipazione sono consultabili al link del Memorial.

Il secondo riguarda il Premio Mukki Sport 2017/2018 al quale il Memorial è stato ammesso lo scorso dicembre. Il concorso è un’iniziativa della rinomata Mukki – Centrale del Latte della Toscana Spa - che erogherà una donazione del valore complessivo di euro 20mila euro a dieci associazioni sportivo-dilettantistiche o di volontariato senza fine di lucro (ovvero euro 2miila cadauna) che abbiano sede in Toscana, per lo svolgimento di eventi, tornei, gare e iniziative sportive da tenersi nella Regione nel periodo compreso tra il 15 marzo 2018 e il 14 marzo 2019. Vinceranno le dieci associazioni che riceverranno il maggior numero di votazioni, che possono essere fatte solo on line attraverso il sito internet Mukkisport.it e che termineranno il prossimo 15 febbraio. In questo periodo, tutti gli utenti in possesso di un profilo Facebook attivo potranno assegnare un singolo voto a un progetto fra quelli presentati dalle associazioni in gara.

"Siamo davvero soddisfatti che il nostro Memorial sia stato selezionato per partecipare a questa importante iniziativa - afferma Serena Simonini, ideatrice e anima del Memorial - sarebbe un riconoscimento davvero importante per noi poter arrivare fra i vincitori, in nome di Vincenzo e di tutti gli amanti degli sport acquatici del nostro territorio. Abbiamo già ottenuto più di mille voti e ne siamo davvero onorati. Adesso chiediamo agli amici che ancora non hanno votato di farlo il prima possibile, poiché sarà permesso solo fino al prossimo giovedì (15 febbraio) a mezzanotte. Per votare basterà collegarsi al link e cercare #MemorialVincenzoSimonini nella categoria nuoto.